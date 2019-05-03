探射燈：房會工廈管理差　縱容租戶住宿雜物擋路

房委會工廈無王管。審計報告早年批評房委會的工廠大廈管理未如理想，惟多年過去，情況依舊。東網記者日前巡查發現多幢工廈內的公共空間被雜物佔據，有工廈租戶更疑以此為家，單位深夜仍燈火通明，門外更擺滿家電。但過往3年，房委會對有關違例扣分懲處只有6宗，立法會議員認為現時工業式微，應重新檢討工廈政策。



承租九龍區工廈的一名男租客坦言，租用2個單位主要做創意產業，工作繁忙時會在單位內過夜。該單位內有大魚缸又有梳化，梳化上更有多件衣服，門口亦放置鞋，大門上鐵架則放多部電腦螢幕，顯示多部閉路電視運作。



房委會轄下有6幢工廈可供租賃，提供逾8000個小型單位，主要為設備及產品製造、修理及製作等輕工業。但東網記者巡視發現，不少單位深夜仍然有燈光，冷氣開啟，部分更傳出電視機聲音，有單位門外更放置洗衣機，電飯煲及煤氣爐等。



私人物件佔用工廈公用地方亦屢見不鮮，九龍區工廈內有單位不但在門口放置大型機器，並以樓梯鐵架當「曬衫竹」。新界區工廈的電梯大堂及走廊亦放置多個鐵籠、紙皮、拉車等雜物。



然而，審計署於2005年審計報告曾點名批評有關情況，擔心構成衞生及安全問題。報告引述房署1名高級結構工程師發出的電郵指，房委會的舊型工廈混凝土強度有問題，樓面的容許荷載被降低，在走廊存放雜物很可能使走廊無法荷載，且阻塞通道。



立法會議員鄺俊宇批評，房委會責無旁貸，應跟進及管理雜物問題。對於有人疑似把單位改作住宅用途，他建議要先了解租戶的需要，不應以趕走租戶為處理手法，而且房委會主管房屋政策，絕對有能力作出適當援助。他建議政府重新檢討工廈條例。



房委會回覆指，轄下工廈整體租用率超過99%。而租戶須經營租約訂明的指定行業，若有任何違規情況，該會會採取跟進行動。過往3年，曾進行扣分的個案有6宗，分別涉及阻塞公用地方及將工廠單位改作其他非法用途，而有關廠戶其後已糾正。

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