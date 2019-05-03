長期忙於打理家務　主婦成關節痛高危族

家庭主婦每日辛勞照顧家庭，或會引致頸梗膊痛。去年有機構進行調查，訪問逾200位家庭主婦，顯示她們平均日花13小時照顧家人、做家務。每日煮飯、打掃，一旦使用不正確的姿勢去做家務，會損害身體健康，出現關節痛的問題。關節問題難以根治，情況嚴重時或需要進行手術重置關節。



不少家庭主婦都要做家務，手腕關節、肩部、膝蓋、臀部的髖關節，頸椎以及腰椎部分都是常見受影響的部位。東網記者日前訪問多位家庭主婦，發現不少人都有關節痛問題。鍾女士表示，「有時湊細路會令到腰好痠，肩膀好痛，平時都係搽藥膏都沒有效用。」唐女士就指，「有時都會洗衫同洗碗，企得耐都會關節痛，特別係冬天仲痛啲。」而何女士稱自己沒有關節痛，但大多親戚都有此問題，並深受困擾：「佢哋都係貼吓止痛貼，如果真係要紓緩痛楚，就要見醫生，中醫都可能幫到手！」



有物理治療師表示，不少家庭主婦都因為關節問題求醫，特別是五十肩、膝關節痛等。家庭主婦是關節痛的高危一族，由於做家務時經常要進行重複的動作，例如洗碗要長時間去維持一些彎腰或低頭的姿勢，會構成壓力，令頸椎出現危機。家庭主婦在拿起這些廚具清洗時，手肘用力過度，令關節操勞受損，長此下來會形成手肘關節痛。



主婦日常生活離不開需要準備家人的起居飲食，每日都要買餸，拿重物令肩關節操勞受損。有時更需要一袋二袋行樓梯，令膝關節負荷過重，在上落樓梯時更特別痛，影響腰部及膝關節。而且掃地、拖地時都要長期彎腰，會影響腰部和膝關節。



隨着年齡增長，軟骨組織逐漸磨損變薄，再生速度慢，引致關節軟骨相磨，造成損壞，繼而出現行動不便，影響日常生活。有營養師建議，含鈣質、維他命C等的食物，有助強化關節，日常飲食中可多進食杏仁、牛奶、提子、士多啤梨、生菜、菠菜等。



於中醫角度而言，「不通則痛」。風、寒、濕氣等令經絡閉塞，氣血不通而導致關節痛。市面上有含專利成分「白牛膝」的關節補充品，「白牛膝」是一種中草藥(Brachystemma calycinum)。根據《中藥大辭典》記載其活血，有助治療跌打損傷，紓緩關節痛。最新西方醫學文獻指出，白牛膝有助紓緩退化性關節痛，幫助軟骨重生，有助減低關節勞損及疼痛。