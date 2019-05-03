呃$4500推薦獎金　國泰助理經理欺詐罪成候判

國泰航空服務有限公司一名助理營運經理，涉嫌藉該公司的員工推薦計劃騙取推薦獎金。他涉嫌先向一名同事訛稱，指該同事若推薦他人申請職位將不會獲發有關獎金，令同事不作推薦後，再以自己名義推薦3名人士申請職位，從而獲發獎金共4500港元。他事後被控4項欺詐罪，今(3日)在西九龍法院被裁定其中1項欺詐罪成立，續准保釋至本月29日，以等候社會服務令報告，被告並須向公司歸還4500港元。



現年40歲被告羅學賢早前透過律師抗辯質疑，事主即當時同事龔月玲的證供不可靠，包括認為事主奇怪地在事發超過1年才向人事部查詢其中一筆涉案推薦獎金下落，又質疑事主聯同其他受薦人「夾口供」誣陷被告。



惟裁判官今裁決時不同意辯方有關質疑，因有受薦人曾向人事部表明由事主推薦，故事主查詢其獎金下落不足為奇，而各涉案受薦人也無足夠理由需要誣陷被告。裁判官認為被告辯稱應事主要求代為推薦的說法不合理，反認為事主與各受薦人證供均誠實可靠，接納為事實，並裁定被告第一項欺詐罪成立。



至於其餘3項欺詐罪，裁判官指3名涉案受薦人確由被告提交履歷及申請職位表格，符合有關員工推薦計劃之要求，故不能證明被告意圖詐騙，遂裁定該3罪不成立。辯方求情時指，預料被告之後將不能再在機場工作，冀獲法庭輕判，裁判官決定先索閱社會服務令報告再作判刑。