網民熱話：兒子便便弄污遊樂場滑梯　港媽拒付$300清潔費

日前有的士司機向在車廂嘔吐的乘客收取500港元的清潔費，引起網民爭論。近日有港媽帶年幼兒子到私營室內兒童遊樂室耍樂，期間男童在滑梯上失控便便，結果被徵收300港元清潔費，惟港媽堅稱會員細則上沒有列明，雙方爭持不下終報警處理。網民炮轟港媽無理取鬧，「試吓坐的士個小朋友唔小心喺車廂小便，睇吓的士司機收幾多錢？」



該名港媽表示，上星期帶同兒子到沙田一間遊樂場玩耍時，期間男童玩得樂極忘形失控在滑梯上便便。港媽自稱當時叫工人姐姐幫忙抱走兒子，自己立即清理被弄髒的設施。又強調已向場內家長及職員道歉，亦獲得家長體諒。惟職員卻要求她繳付200港元清潔費，隨後更「加碼」至300港元，期間港媽聲稱職員言談間更嘲諷男童，「咁大個仲便便，又要人清理」，令她大為不滿，堅拒付款。



雙方僵持不下，最後職員報警。期間，港媽反駁說，「你哋場地冇列明罰幾錢，加上入會表格都冇列明收費」，再三強調自己不會就範。



港媽又補充稱，警員到場後，認為場地沒有寫明罰款細則，胡亂收費實屬不對。她又指在場的家長亦有安慰她們，認為是濫收罰款，「唔講明，下次冇啦啦罰1萬蚊都得啦！」她怒斥場內遊樂場，「完全唔會諗家長，只做生意！」更表示以後不會光顧。



不過網民看過貼文後，反應兩極，有人怒轟港媽丟臉，「搞到人哋嘅地方污糟晒，又要消毒又要清潔，仲要封一段時間唔玩得，300蚊都唔捨得畀咪生仔啦」、「要封場做清潔好影響其他人，同阻人做生意冇分別，300蚊？算少啦！」另外，有部分網民卻認為遊樂場沒有列明清潔費用，或有濫收費之嫌，「冇寫明要收同收幾錢，我撐媽咪！」「公司冇寫明(罰款)係佢哋問題，個媽咪唔畀係道理。」



網民有話說：



黃乾源：做生意邊有乜嘢費用都列得晒出來？



Ken Tang：有好多場地真係會列明「清潔費」，呢個場冇寫明，而且又彈弓手報價，真係理虧的。



Kenneth Pau：生完仔之後，面皮真係會厚幾廿倍



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