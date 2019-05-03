女大狀流失嚴重　公會研推2萬元育兒支援津貼

為紓緩女大律師流失問題，香港大律師公會研究推出育兒支援計劃(parental support scheme)，任何大律師如生育或收養嬰兒，榮升父母的男女大狀一律獲得資助，建議措施包括提供一次性2萬港元補貼，或免租、平租大律師辦公室一段時間，涉及款項將由會員繳交的會費支付，因此每年會費需增加近一成。公會近日向會員發出諮詢文件收集意見，未來將進行投票表決。



大律師公會向會員發出文件顯示，每年約有六成半女性在大學修讀法律課程後，只得半數加入大律師公會私人執業，而每年中途轉行的女大狀亦比男大狀高出2至3倍，公會認為女大狀流失的原因，與私人執業大狀沒有有薪產假有關，故公會提出補貼剛生育或收養嬰兒的男女成員。



公會早前與一間基金公司商討事宜，認為可透過成立「私人基金」協助管理及執行育兒支援計劃，即由公會提供基金，再由該公司負責收取成員呈交的嬰兒證明書，便可取得相關的援助金額。公會估計計劃成本為280萬港元，基金公司會收取約28萬港元行政費，因此公會建議各成員在計劃首3年每年額外支付9.3%年費，之後再作檢討。



執業大律師陸偉雄指近日收到相關文件，他贊成推出支援計劃，但具體形式及金額則需再作討論，他不諱言2萬港元資助「唔算多」，但是一個好開始。不過，他指業內意見分歧，有大狀直言「人哋生仔關我咩事，點解要加我會費」，相信公會要收集及整理業界意見，再作詳細建議。