收藏家葛師科入稟追損失　官頒禁令阻被告處理古董

知名中國官窰瓷器收藏家葛師科早前入稟高等法院民事控告3人，聲稱有人藉失實陳述損害他，使他向其中1名被告借錢，並以嚴重低估的價錢轉讓了11件珍藏給該被告，再從借得的款項支付了合共3.33億港元給3名被告。原告葛師科，3名被告依次是林萬璋、鄧國鵬和歐陽可森。高院今(3日)處理原告針對次被告鄧國鵬的臨時禁制令申請，禁制鄧處理該11件涉案古董。



原告的律師指現當務之急是要知道涉案的11件古董之下落，但鄧一直沒有回應。鄧的律師指現時未能聯絡到鄧詢問古董的下落，但表明反對是次臨時禁制令的申請，並希望給予時間存入反對誓章。



原告方要求法庭下次開庭處理臨時禁制令申請前，先頒下另一臨時禁制令，禁止鄧處理或變賣該批古董，並要鄧交代古董的下落，如仍在其手上需暫時交出該批古董。



鄧的律師表明反對該申請並認為無必要。律師又指原告的臨時禁制令申請無勝訴機會，並指原告作為成年人且清楚協議內容才會簽署，並認為其指控不可信。律師又指警方現時亦正就事件作刑事調查，故應等待警方調查，毋須頒發臨時禁制令。



不過法官認為原告的申請並非無勝訴機會，並決定先頒發禁制令，其生效日期直至處理臨時禁制令的申請或有其他命令為止，另外鄧亦需於5月10日或之前交代涉案古董的下落。法庭亦給予時間鄧存入反對臨時禁制令的誓章，並將排期處理原告的臨時禁制令申請。