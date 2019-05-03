車長性侵女兒案　5人涉妨礙司法公正押下月再訊

中年巴士車長涉嫌性侵女兒早前受審，惟女童在法庭作供期間突承認捏造口供，車長最終被裁定強姦等罪不成立；警方事後拘捕5名男女，指他們涉分別威逼女童改口供及將女童帶返內地以缺席審訊，5人今(3日)分兩案在屯門法院再訊。控方將兩案合併，5人現共被控串謀妨礙司法公正等3罪，毋須答辯，還押至6月10日於東區法院再訊，以待日後轉介高院審理。



5名被告依次是42歲男被告、40歲女被告、65歲女被告、36歲男被告和63歲男被告。法庭早前已頒令，禁止傳媒披露女事主X的名字、住址、職業、案發地點，以及X和各被告的關係等資料。



案中第1、3、4及5被告現共同被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們於去年10月至今年1月期間串謀妨礙司法公正，即藉干擾X以令X在法庭上改口供。首被告另獨自被控一項妨礙司法公正罪，指他於去年10月20日在荔枝角收押所指示次被告，要次被告令X不能到法庭作供。餘下一項妨礙司法公正罪則指，次被告於去年10月10日至11月4日期間帶X返回內地，以防止X出席法庭審訊。



辯方今以1.5萬港元為次被告申請保釋，最終被駁回，其他被告則沒有保釋申請。