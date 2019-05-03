江樂士指有必要修訂逃犯條例　堵塞漏洞

政府擬修訂《逃犯條例》容許與其他沒有刑事司法互助協議的地區，透過一次性個案形式移交逃犯，修例建議引起各界關注。前刑事檢控專員江樂士認為，香港有必要堵塞引渡逃犯政策的漏洞，對於近日有聲音要求撤回修訂《逃犯條例》，他相信是源於對內地司法制度的過分憂慮。



江樂士接受傳媒訪問時表示，自香港回歸，內地移交了約200名逃犯到香港，香港卻不能移交逃犯到內地、澳門或台灣，情況是有礙執法，不能接受，認為有必要修訂《逃犯條例》。他不同意只透過單次協議處理台灣謀殺案，認為可利用今次契機，堵塞香港引渡逃犯政策的漏洞。



他又指，內地司法制度近年有很大進步，內地當局在2012年修改了刑事訴訟法，若疑犯不是自願認罪，法官是不會接納作證據，而中國現時與全球40個地方簽署實施引渡協定，包括歐洲的法國、西班牙和葡萄牙等地，大家毋須過分憂慮內地的司法制度。



至於可否加入更多保障疑犯條文，以增加公眾對修訂《逃犯條例》信心，江樂士認為不需要，因為日後會由法庭把關，當局更表明在一些情況下，會要求特定司法管轄區同意讓被引渡的人依法獲得代表律師，這些都是實在的保障措施。