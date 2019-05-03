4月紅雨連破兩紀錄　9094次雲對地閃電創同月最高

香港4月天氣反常，炎熱多雨，更打破多項紀錄。天文台今(3日)總結4月天氣，列舉多項紀錄，其中天文台在4月20日發出今年首個紅色暴雨警告信號，其後連破兩大紀錄，包括當日共錄得9094次雲對地閃電，是閃電定位系統自2005年推出以來4月份的最高紀錄。同日京士柏錄得最高陣風每小時達117公里，是該自動氣象站自1992年運作以來，在沒有受熱帶氣旋影響情況下錄得的最高風速紀錄。另外，4月19日共錄得75.8毫米雨量，亦是有紀錄雨量最多的耶穌受難節。



天文台解釋，由於南海北部海水溫度較正常高及大氣低層的偏南氣流較正常強，今年第一季異常溫暖的天氣持續至4月，平均最低氣溫及平均氣溫分別為22.9度及24.7度，各比其正常值高2.1度，前者平了有紀錄以來4月份最高，後者則為第二高。



天文台續稱，4月的平均最高氣溫則為27.2度，較其正常值高2.2度，是有紀錄以來4月份的第5高。上月25日平均氣溫達28.5度，平了有紀錄以來4月份最高。而4月錄得雨量為185.8毫米，較正常值174.7毫米多約6%。本年首4個月的累積雨量為445.7毫米，較同期正常值336.1毫米多約33%。



根據資料，天文台4月共發出7個暴雨警告信號，包括6個黃雨及1個紅雨，全月亦曾發出10個雷暴警告，其中4月18日至4月20日更連續3日發出黃雨警告及雷暴警告。