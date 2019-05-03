五一訪港內地客按日遞增　「快閃」出入留港人數少

內地「五一」4天假期昨(2日)踏入第2天，訪港內地客按日遞增，繼首日有逾28.7萬內地旅客訪港後，昨再有30萬內地客入境，不過同日有29.5萬人次出境，留港人數寥寥可數。旅遊業界指內地客以個人遊旅客為主，團隊較平日少三分一。



入境處公布昨日各出入境口岸旅客人次，有3.8萬名內地客經高鐵西九龍站入境，同時有2.8萬人次經乘高鐵出境，經港珠澳大橋入境者有2.3萬人次，出境者則2.8萬人次，經大橋出境內地客較入境人次多，反映不少內地客經其他口岸入境，卻經大橋出境一天遊。羅湖及落馬洲支線口岸仍是最多內地客採用的入境口岸，分別有約6.5萬及6.8萬。各出入境口岸包括香港人及其他訪客，總計有58.8萬人次入境，54.4萬人次出境。



旅遊促進會總幹事崔定邦今早(3日)接受電台訪問表示，今年「五一」內地訪港旅客較去年同期增加約兩成，增長主要來自個人遊散客，內地團數目則較平日少約三分之一，團數由平日約250至300個減至約200個。對土瓜灣內地團逼爆問題，崔認為，已做好旅客分流工作，情況已見改善。