為爭女兒撫養權利剪刺傷夫　中年婦囚24個月

中年婦與年輕她10年的丈夫結婚兩年後，關係變得惡劣，丈夫更不讓她見二人所生的女兒。為了討論撫養權問題，婦人去年5月帶備8吋長利剪往丈夫之工作地點相見，期間二人爭持不下，婦人突然情緒激動，取出利剪向丈夫猛刺，對方以手擋格，最終左前臂與胸背等被刺傷。被告肖賢庄早前承認意圖傷人罪，今(3日)於區域法院被判囚24個月。



辯方求情引述相關報告，指被告患有精神分裂問題，報告亦指被告的情況現已有改變，她並意識到自己的問題，願意接受感化官訂下的條款，請求輕判。而其夫利志宇雖不在庭，惟被告亦當庭向丈夫道歉，表示「法官，對唔住，我錯喇，我以後唔會咁做」。



法官判刑時引述被告的感化報告內容，指被告與夫婚後誕下女兒，感情本一直和諧，惟在2016年時，被告以為丈夫有外遇，性情大變及情緒不穩並拒讓夫入門等。其夫遂搬離，被告卻孤立自己，不讓女兒上學，縱使社工前來協助，被告卻拒絕幫助。被告17年年尾雖短暫讓女兒上學，但18年1月又再度不帶女兒上學，更獨留女兒在家而驚動警方，被告期間因襲警而被捕，其女兒及後則隨父與祖父母居住。



被告自此卻經常到女兒的幼稚園及祖父母家要求見女兒，甚至報警聲稱女兒受傷、踢門及要求在幼稚園做義工等，多次驚動警方。被告及至案發當日帶同剪刀前往找其夫並插傷夫，事後不但沒有悔意，反認為是其夫等聯合不讓她見女兒之故，又指自己只是自衞等。



被告認為自己屬照顧女兒的較佳人選，並相信其夫會再次接納她，女兒亦會選擇跟她同住。惟報告中卻指其夫害怕及對被告的行為感到擔憂。



法官續指感化官皆不建議被告接受感化，法官並指被告身帶剪刀，明顯有預謀犯案，且更在襲警後獲警方保釋期間犯案，是加刑因素。而被告有拒絕接納他人意見及認為自己沒有做錯等的危險因素存在，被告日後遇到不合意之事，很大機會再度以暴力懲罰那些她認爲做錯的人，此案亦可謂是被告為報復丈夫帶走女兒。法官認為需要以一個阻嚇性刑罰，以告誡公眾不可用暴力解決家庭問題，而被告並不適合判處接受感化，判囚為合適的刑罰。



法官判刑後強烈建議被告與社工合作，協助自己更生，以能日後獲釋時可見女兒。法官亦建議懲教署為被告安排接受精神科治療。