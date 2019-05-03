襲擊電視節目搜集員　內地團女導遊認罪獲緩刑

TVB節目《東張西望》今年3月派資料搜集員到土瓜灣進行偵查報道，以探討旅遊業對該區居民的影響，拍攝期間卻遇上一名橫蠻內地團女導遊阻撓。女導遊搶走搜集員的手機，用手摵對方手臂，對方搶回手機欲離開之際，她又追着對方鬧，事件最終報警處理。女導遊今早(3日)在九龍城法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪，被判監1個月、緩刑1年。



案情指，任職《東張西望》資料搜集員的事主，今年3月底某天早上約10時半，在土瓜灣崇安街某朱古力店外行人路用手機拍攝，涉案的39歲女導遊萬明珠當時正在等候旅遊巴士接客，她見到事主拍攝後要求刪片，事主拒絕，雙方便發生口角。被告搶去事主手機，用手摵事主手臂，糾纏間手機被掉到地上，事主拾回手機拍攝事件經過，當事主離開時，被告又追着事主鬧，最終被告亦離開。後來警方向朱古力店負責人查問，得知被告經常帶團到該店購物，遂鎖定被告身份將她拘捕。警誡下被告否認向事主施襲，反指是對方捉住她。



辯方求情指，被告因TVB職員採訪時沒有出示證件，對方近距離拍攝她，她一時「火遮眼」才干犯本案。但裁判官不禁反問：「影得近有咩問題？使乜咁嬲呀？有咩唔見得光呀？」



辯方透露，被告已婚，其丈夫在中國遼寧任職地盤工，她與7歲兒子則在港居住，兒子患有過度活躍症及先天巨結腸症。辯方指被告在港任職導遊5年，獲旅遊業議會發出的導遊證，隨着今次留下刑事案底，其導遊資格或被吊銷。