劏房環境差礙兒童成長　團體促訂人均居住面積

住屋和社區環境對兒童的成長及發展有重大影響，葵涌劏房居民大聯盟調查發現，區內住劏房的兒童只能在零空間中成長，無論食飯、做功課、玩耍都在同一張床上，「郁都無得郁」，促請政府訂立人均居住面積、住屋標準及遊樂場人均面積標準，確保劏房兒童的成長權利和機會。



調查於今年3月至4月進行，訪問了100位居於葵涌區不適切居所並與12歲或以下兒童同住的家長或照顧者。調查顯示，「居所內玩樂空間」、「空氣流通」，以及「公共遊樂場面積」是葵涌區內最影響劏房兒童成長的三大住屋及社區環境因素。



96%受訪者表示，家中沒有空間予小朋友玩樂；92%受訪者認為兒童於同一空間做功課及食飯會影響其發展。另有92%認為空氣不流通，影響小朋友呼吸系統。大聯盟發言人陸曦文表示，無論劏房居所以至社區，現時未有足夠空間予劏房兒童玩樂。



由於劏房空間狹小，小朋友只能外出「放電」。惟葵青區適合2至12歲兒童的公共遊樂場人均面積屬全港最小，只有0.16平方米。居於劏房、育有4歲女兒的謝女士表示，由於無地方玩，小朋友爬上上格床及衣櫃頂跳落地當玩遊戲，「成日撞到個頭腫晒」，區內遊樂場的遊樂設施又不完備，小朋友無法玩樂紓壓，亦不能滿足身體發展需要。



大聯盟認為政府應以立法規管人均居住面積至75平方呎為短期目標，私人租住應與公共房屋的最低居住面積標準看齊，令劏房兒童有合理居住空間。同時，盡快重新開放已復修18年的葵涌公園，釋放更多區內珍貴的休憩空間予社區人士使用。