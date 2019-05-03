政Whats噏：被指阻草案審議　區諾軒入會遭拒

立法會有咁多個委員會，有時議員可能走漏眼，搞到要提出逾期加入。話說民主派區諾軒早前就去信，希望可以逾期加入《2019年選舉法例(雜項修訂)條例草案》委員會，但喺今早(3日)嘅會議上，民建聯何俊賢就率先開口表明反對，仲提到最近啲法案委員會嘅情況，話相信區諾軒加入會阻礙審議喎。喺建制同泛民大鬥法嘅情況下，區諾軒首當其衝變成犧牲品。



相關條例草案委員會係關於選舉上嘅技術修訂，包括立法會部分功能界別嘅組成名單、在特首選舉後提交選舉申報書限期等等。而區諾軒去信時就話修訂範圍涵蓋多個界別，影響市民政治參與，所以希望加入監察政制發展。



喺會議上，何俊賢就話因為之前啲法案委員會選唔到主席，相信區諾軒有份幫手拉布，所以覺得區加入咗呢個委員會係會阻礙審議喎。佢仲話因為呢個時候比較敏感，所以要暫時緩一緩喎。而工程界盧偉國雖然話唔會猜度區加入嘅動機，但就話委員會工作接近尾聲，除非有好特別嘅理由，否則都唔應該畀區加入。



有人反對時亦有人撐，曾經同區諾軒對壘嘅批發及零售界議員邵家輝就話，區係睇番界別嘅嘢，仲話同意畀區加入，冇理由唔畀。不過，喺最終投票時，只有邵家輝一人支持，包括何俊賢同埋盧偉國在內有5名建制派反對，所以區諾軒只能以列席者身份出席會議。



無論咩派別，時不時都會出現有議員逾期加入委員會嘅情況，而且好多時喺冇議員質疑下准許加入。就好似上月初保安事務委員會咁，工聯會何啟明就話經工作調整後要求加入，當時會上班議員都同意加入，甚至冇人提出問題質疑添。唔知經此一役後，會唔會又乘機加劇兩派喺立法會嘅緊張氣氛呢？