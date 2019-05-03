南亞賊黃埔劫400萬　團體促修例解決假難民問題

香港假難民問題日趨嚴重，對治安構成威脅，昨日(2日)在黃埔再次發生2名南亞裔人士持刀行劫事件，劫走400萬港元現金。守護黃埔安寧大聯盟及打擊假難民大聯盟今日(3日)召開記者會，促請政府修例徹底解決假難民問題。



聯盟認為昨日劫案反映事態非常嚴重，假難民問題已蔓延至全港各區，指出黃埔花園原是寧靜社區，劫案在5時許放學時間發生，令區內家長非常憂慮。立法會議員梁美芬認為假難民問題已成香港治安大毒瘤，指出現時假難民來港後可持「行街紙」自由出入，又可有限度打工，形容是「好食好住」。



梁認為，政府要從源頭堵截假難民來港，首先應減低誘因，包括修例不再對申請酷刑聲請者發放「行街紙」，「未曾證實到你係咪真正嘅酷刑聲請者，無理由畀你周街行，又唔知過往有冇刑事記錄。」她又提到，法院積壓了大量免遣返聲請的司法覆核個案，影響司法工作之餘又耗用大量公帑，形容政府「將個波由行政機關射去司法機關」，認為當局亦應修例以堵截司法覆核的漏洞。



打擊假難民大聯盟發言人、九龍城區議員林博就指，其實區內有不少少數族裔居民安分守己，惟假難民問題令本地街坊大為緊張，或會「好人當賊辦」，造成歧視問題。故聯盟要求當局重設禁閉營，分隔合法居港的南亞裔人士與非法入境者，確保假難民不會影響社會治安，同時減低他們來港的誘因。



梁美芬指出，現行法例容許扣留聲請者一段合理時間，認為當局應在處理個案時禁閉聲請者至其身份獲核實，「係(真正酷刑聲請者)就畀身份，唔係就送走。」她又指，曾到過往設禁閉營的大鴉洲視察，並向政府提交建議書，不過當局未有正面回應是否接納建議，「睇番政府喺立法會回應，應該有一定空間，即係當難民人數大減、縮短羈押時間，咁就可以考慮吓；至於用禁閉營抑或收容所，都只係名稱問題。」