村民反新界東北撥款　林卓廷未明確表態反對捱轟

立法會財務委員會今日(3日)審議極具爭議、涉款335億港元的新界東北發展前期工程項目，多個關注團體、受影響村民在會議開始前到立法會外請願，反對有關撥款。期間多名來自不同黨派的議員均有到場接受請願信，其中屬建制派的立法會議員兼北區區議員劉國勳接信時，表明一直支持發展計劃，但承諾會幫忙跟進賠償和安置事宜，村民對此表示傷心，甚至有村民向劉下跪，希望他重新思量，為他們把關。



多名村民批評發展局局長黃偉綸不敢與他們會面，手段強硬，質問政府如何以民為本，要求黃偉綸「庸官下台」，直斥政府欺善怕惡，指發展商近年在他們的住處附近動工，對他們造成滋擾，認為有關村民賠償和安置尚有很多問題未解決，要求政府重視寮屋、耕住合一，落實先安置、後動工，以及向他們作出合理賠償和安置。



多名民主派議員均有現身支持村民，惟其中民主黨立法會議員兼北區區議員林卓廷發言時，未有明確表明反對，僅側重於村民安置問題，如稱目前政府預留了寶石湖邨讓村民上樓，但強調若撥款一直拖延，擔心政府不會將寶石湖邨現有單位一直預留予村民，遭村民質疑立場，不斷質問他屆時投票取態。林未有正面回應，僅稱會跟進個案，引起村民不滿，不斷呼籲他投反對票，又批評他連承諾投反對也不敢，斥民主黨與村民為敵。



此外，發展局原有派代表接收村民的請願信，惟村民指出早前已三次去信發展局，均無回音，要求局方代表代為轉達信息，促黃偉綸或其他屬該局的高級官員親自前來接信，聆聽受影響村民的聲音。

