差館偷$3000包頭囚9個月　掃黃警上訴遭駁回

港島東區特遣隊警員梁嘉成參與掃黃行動時，在警署內從一名被捕內地女子的「包頭」(被羈留人士財物)內偷3000港元，事後被控一項盜竊罪。梁經審訊後，去年被裁判法院裁定罪成和判監9個月，他不服定罪和判刑，早前在高等法院提出上訴，法官今(3日)頒下判決書，指梁身為警察知法犯法，判處阻嚇性的刑絕對恰當，駁回他的上訴。



法官指，33歲的上訴人身為警察而知法犯法，他更是在執行職務期間在警署內犯法，和偷取疑犯的金錢，這並不是原審裁判官所稱的「順手牽羊」，而是明目張膽犯法，上訴人的犯法行為嚴重違反警隊及市民對他的信任，原告裁判官採納有阻嚇性的刑罰是絕對恰當，判監9個月為量刑起點絕不為過，案中也無任何減刑因素。



在定罪方面，上訴人在原審時曾透過律師問到女事主賣淫的事，但原審裁判官准許她不回答相關問題，上訴人認為該做法對他不公平。但法官認為，雖然控方已口頭承諾不會就女事主被帶返警署前的事作檢控，但她沒有得到控方的書面豁免起訴書，不能具體確切地知道獲豁免的範圍和條件，女事主不想對賣淫作出招認，也不想在庭上說謊，加上賣淫是令人「難堪」的事情，她不想回答是可以理解的。



法官指，女事主只是不想回答有關自己賣淫的問題，但對案中關鍵事情，即她是在警署內失去金錢，卻能清楚交代出來。另外，對於上訴人聲稱自己不可能在其他在場同事不察覺的情況下偷錢，法官反駁指，當時各警員各有職責，同事之間又有信任，上訴人犯案只需瞬間，未必會被人察覺。就上訴人聲稱在羈押期間「日夜顛倒」、「尊嚴受損」及「掛念家人」才被迫在警誡下招認，法官認為這些說法都不切實際，因為上訴人身為警員，知道自己的權利和警方的權限。