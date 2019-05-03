每日一片：電單車攝位爬頭　影線撞四驅車誰對誰錯？

電單車車身輕巧，在馬路上攝位似乎是理所當然，不過攝位之餘亦要顧及安全。今日(3日)有電單車司機在公路上因攝位爬頭，撞上一架在影線轉線的四驅車。事主在網上理直氣壯指四驅車司機圖「屈佢賠錢」，惹來網民狠批事主才是意外「罪魁禍首」。



事發於今早近10時，網民Ccw Titan在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」內上載兩段片段，並以「車cam的重要性Cut影線仲想屈我撞佢要我賠錢喎」。片段所見，駕電單車的事主沿公路慢線左邊邊緣位置攝位爬頭，在逾百米路段，幾乎「逢車過車」，一直通行無阻，直至到達一個分叉影線位上，一架在慢線行駛的四驅車似未留意電單車駛至，突然在無打燈下，向左轉線，結果車身與電單車發生碰撞，發出巨大撞擊，意外後，電單車司機似冇大礙，將車駛往路邊安全位置才停下。而另一條片則從後置鏡頭見到，兩車撞擊後，四驅車側鏡被撞至吊吊揈。



片段惹來網民熱烈討論，更幾乎一面倒狠批事主。「咁攝車罅你都算啱？」有人直指爬頭亦要選擇在安全情況下，「佢影線，唔通你係實線？」「樓主你行緊嗰條係電單車專用線？」「原來你係冇錯㗎？」網民估計，事件就算將來上法庭，亦是雙輸局面。