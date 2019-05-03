泰國聯同美台部門緝毒　截獲52公斤輸台K仔

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，泰國、台灣及美國三地緝毒部門，近日在泰國北部清邁破獲一宗跨境運毒案，繳獲一批市值近2600萬港元的毒品氯胺酮（俗稱K仔），拘捕4人。



台灣法務部調查局周五（3日）發布，這宗運毒案與今年初於基隆破獲的走私毒品案有關。今年1月，台警從一個泰國進口的爽身粉貨櫃中，繳獲322.4公斤K他命毒品。台方隨即與泰國的警察緝毒科（NSB）和司法部肅毒總局（ONCB），以及美國毒品管制局（DEA）等執法機構，組成專案小組，經交換情報及分析後，查出案件與2名楊姓和高姓的台灣男子有關。



今年4月，楊、高二人飛抵泰國，與當地販毒集團聯繫。日前兩人進入清邁一個倉庫，準備將毒品裝入音箱運回台灣，專案小組見時機成熟即採取行動，在貨倉查獲35包偽裝成鐵觀音茶葉的K仔，每包重1公斤。緝毒人員亦在兩人租用的汽車內，搜出一批散裝K仔，行動中合共繳獲毒品近52公斤。而除了楊、高二人外，專案小組又拘捕2名泰國同黨。



台灣調查當局指出，毒品犯罪問題已是全球共同面臨的挑戰，台方會透過派駐海外的法務秘書，推動國際合作緝毒。



今次是過去179日內第34宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/