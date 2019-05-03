東北斬件收地被批斷人生計　政府稱劃一反而不公

合共涉款335億港元的新界東北發展計劃今日(3日)到立法會財務委員會申請撥款，多名議員關注受影響居民的賠償和安置事宜，其中議員范國威指，相信政府已經知悉受影響村民的訴求，但質疑政府有沒有回應他們，強調很多村民已在村內居住數十年，原應頤養天年，惟因是次計劃導致惶惶不可終日，又指政府向各村進行「斬件式收地」，導致部分村民的屋和田在不同階段收回，若先收屋，或造成田地斷水斷電，變相斷村民生計，質問政府如何處理。發展局常任秘書長甯漢豪指「斬件式收地」是基於工程進度，認為劃一收地反而不公道，會盡力避免田和屋分開收回的情況。



議員陳志全指出，若村民自願提早遷出，政府雖有相應安排，但很多村民種有很多農作物和果樹，質問政府如何點算和賠償，以及如何保障村民財產。甯漢豪回覆指，若村民提早遷出，政府將會提早為他們進行審批，當中包括安置和現金賠償，至於農作物則會逐棵點算，但仍需視乎已種植多久等因素，才能知悉村民獲賠償多少。



漁農界議員何俊賢關注寮屋住戶問題，指寮屋政策原是過渡性政策，但積存數十年反映當中有問題，惟地政總署素來都是「比較惡」的部門，經常以硬性條文處理歷史遺留下來的問題，因應寮屋的建築物要求高，地政總署回收了部分適合漁農戶存放魚糧、穀物的儲物地方，結果引起漁農戶不滿，導致及後提出登記寬免措施，令寮屋戶亦擔心不合規格而不敢登記，要求政府盡快檢視政策，解決寮屋問題。