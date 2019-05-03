走私60瀕危龜隻到港　日漢認罪辯稱受友所託

一名日籍工程技術員去年10月來港時，在機場被海關揭發以手提行李偷運60隻屬瀕危物種的琉球黑胸葉龜，事後被捕。該技術員今(3日)承認非法進口瀕危物種，違反《保護瀕危動植物物種條例》，求情稱一心只是幫朋友運龜到港，並不是作商業用途而偷運龜隻。惟法官則質疑有關說法，故把案件押後至下周二(7日)，就辯方此求情說法展開聆訊。



辯方求情指被告HIRAGUCHI NAOKI(43歲)只是答應一名相識已久的朋友，託運龜隻來港，並相信朋友所稱有關龜隻可合法被帶到港，其行為天真及沒有惡意，亦非為商業用途犯事，他並不知道有關龜隻屬瀕危物種。而經此一事後，被告會保障自己而不會再答應替朋友託運任何物品，而被告的父母及妻子均患病，被告亦是家中唯一支柱，冀能盡快返國照顧家人。惟法官留意到被告的求信中，表示知道涉案龜在香港不作販賣，但會用以繁殖，故質疑辯方指不為商業用途一說，辯方則指，被告願意就此作證，故案件押後聆訊。



案情指去年10月26日，被告在機場被海關截查，發現其手提行李中藏有60隻活的琉球黑胸葉龜(Geoemyda japonica)，其後被捕。被告警誡下稱受朋友所託，把龜隻帶來香港交給朋友的朋友。



控方指每隻龜由一棉造的短襪包着，再放到紙盒及被告手提行李箱內偷運到港。而有關龜隻的總價值估約51萬至240萬港元。



