一人申請者競逐400居屋單位　護理學生靠父母供樓

今期以市價52折定價出售的4431個居屋單位，包括長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑及東涌裕泰苑，已進入最後選樓階段，可供出售予綠表及白表「其他家庭」申請者的單位已全部被選購。房委會今(3日)安排首批100名「一人」申請者到樂富客務中心選樓，現時只剩東涌裕泰苑400個細單位，單位實用面積由約278至319平方呎，屬開放式單位。



正就讀大學護理學系一年級的梁同學表示，第一次以白表申請便抽中居屋，直言感到開心。她稱，父母會先付首期及供樓，將來工作時會還給父母。她心儀300餘呎的單位，但認為裕泰苑仍較細及遠，「去到東涌仲要駁程車」，但認為自己無能力買私樓，今次單位又比市價平近半，故仍決定買，希望將來會有更多交通配套。



何小姐陪同以綠表抽中居屋的六旬母親揀樓，她現時一家三口與母親住在400呎單位，「我同老公瞓碌架床，好逼」。她直言第一次就抽中感到十分幸運，已決定購入裕泰苑一個309呎高層、約150萬港元的單位，「有啲西斜，未係最好，但呢個價錢要知足，唔可以要求咁多」。她又指首期及供款會由兄弟姊妹一起支付，自己要「慳啲使」。雖然她覺得東涌偏遠，但「空氣好，幾好住」，而且認為將來有發展潛能，她相信交通配套會漸漸完善，希望將來有更多街市。