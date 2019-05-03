泛民不滿開特別會議　內會混亂下提早結束

立法會審議《逃犯條例》修訂的法案委員會，於民主派「拉布」下，經過兩次合共4小時的會議仍未選出主席。建制派議員早前聯署去信立法會內務委員會，而明日(4日)將會召開特別內會處理，而今日(3日)的內會上泛民紛紛表達不滿，最終會議混亂下提早結束，更有泛民議員被逐。



議員郭家麒於會議開始時便提出規程問題，質疑內會主席李慧琼預留時間召開明天的會議是無規無矩，違反一貫做法，亦不滿未有事先詢問議員意見。議員胡志偉則指出，過往加開會議都會先詢問議員意見，批評李慧琼連程序公義都不遵守。



議員朱凱廸批評，李慧琼帶領整個內會違反《議事規則》，質疑內會沒有權力去根據建制派的聯署做法，奪走法案委員會的權力，詢問是否「帶頭要我哋殺自己」，直言不能自行決定會議時間如此沒有規矩。



議員許智峯則認為，臨時決定召開特別會議是陷內會於不義，因為特別會議內容合法性存疑，目前仍未有法律顧問的建議。他亦不覺得有急切性召開特別會議，認為應待下周舉行的法案委員會再作處理，要求取消明天會議押後討論。



李慧琼反駁稱，嚴謹按照過往行事作風處理，而收到建制派聯署的時間已過限期，故未有列於今日議程當中，惟考慮到不處理或影響下周選主席，故認為今周召開特別會議較合適，而有關特別會議事宜可留待明天討論。



多名泛民議員對其決定感不滿，要求繼續發言。期間議員毛孟靜離開座位走到主席台前，批評李慧琼的手法下流、無品等，李慧琼多次要求收回言論不果，下令將毛孟靜逐離會議室，惹起在席多泛民議員不滿，並上前包圍毛孟靜以免毛被逐。



議員陳志全續批評「下流賤格李慧琼」，高呼「民建聯最無恥」等，而會議時間已屆滿，李慧琼以會議難以維持，令會議未完成所有議程便告結束，惟泛民續與建制派對罵，議員黃碧雲批評「垃圾李慧琼」，遭到李的黨友、議員蔣麗芸回應「肥婆黃碧雲」，而議員劉國勳曾指「食屎喇黃碧雲」。