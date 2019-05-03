巴士司機義載　受助小巴客公開答謝　反累車長寫報告？

同行如敵國？近日有巴士司機眼見小巴壞車，乘客被迫於路邊淋雨，故略盡綿力，義載他們至目的地，引來網民紛紛讚揚。



有網民於Facebook群組「鞍山會」分享事件，指周五（3日）早上繁忙時間，當時正下着綿綿細雨，有小巴駛至馬鞍山路近港鐵大水坑站壞車，全車乘客被迫落車，在路邊冒雨呆等。有巴士車長路經該處，隨即駛至路肩停車，並豁免他們車資，載他們至大學站。



該司機其後在其個人專頁「膠牌車長生活&製作記事」坦承事件，指因了解附近的小巴路線，相信「救駕嘅同線小巴都冇咩位」，方有此決定。



惟事件被公開後，他獲公司要求他寫陳述報告，直言並不後悔︰「小弟唔介意呢啲手尾，只係備個案咁，保障自己。唔知之後（公司）會唔會有咩會跟進啦，但小弟覺得是值得的。小弟只想低調行善」。



不少網民大讚車長︰「好人好事」、「乘客在公路上站着是有危險的，此舉乃保障他人生命安全，減少意外機會」。



有人替車長擔心︰「博唔過，有乜事發生手尾好長，唔值得咁冒險」、「師兄，小心有手尾」、「呢啲事最唔好公開，巴士司機之後會有麻煩」。

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