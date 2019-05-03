市建局榮光街崇安街重建項目　收購呎價逾1.7萬

市區重建局向九龍城榮光街/崇安街項目的業主發出收購建議，住宅自住業主的收購建議呎價為實用面積每平方呎17,917港元，是同一地區7年樓齡的假設重置單位呎價。



市建局按照一向沿用的機制，經公開抽籤委託7間獨立顧問公司評估，機制透明及公開。市建局亦會以同區適當項目或煥然壹居單位，為合資格住宅自住業主提供樓換樓選擇。



榮光街/崇安街項目涉及約300個業權，市建局今天(3日)向業主發出收購建議，業主有60日時間考慮。當物業收購手續完成後，市建局會為合資格租客提供特惠津貼及安置安排。



市建局將會舉行簡介會，向受影響業主、住戶和商戶解釋收購、特惠津貼及安置的準則及安排。由市區更新基金聘請的救世軍市區重建社區服務隊將會為有需要居民，提供適切幫助和輔導。



榮光街/崇安街項目於2018年6月開展，今年3月1日刊憲，獲發展局局長授權進行。地盤面積約3020平方米，以小區發展模式進行市區更新，與區內早前開展的5個重建項目產生協同效應，令整個小區的重整及規劃更完整及一體化，優化地區交通網絡和步行環境。市建局初步建議在項目提供約21,430平方米住宅樓面面積及約4280平方米商業樓面面積。