金管局提醒！　留意最新盜取提款卡資料手法

商業罪案調查科上月接獲多宗報案，有自動櫃員機被不法分子安裝讀卡裝置和針孔攝錄機，盜取提款卡資料，然後利用有關資料製成假卡再提取金錢。據了解，涉事的自動櫃員機屬於Aeon。香港金融管理局發言人表示，已知悉此事件，儘管受影響的櫃員機並非由銀行營運，但鑑於事件涉及新的犯罪手法，該局在知悉事件後已盡快通知銀行，要求銀行檢視櫃員機的保安措施，提高警覺和加強巡邏。



金管局提醒，市民使用銀行櫃員機應注意小心保護個人資料和密碼，留意櫃員機插卡口、鍵盤和保護罩有否異樣，輸入密碼時應以手遮蓋鍵盤，並留意附近是否有人窺看。



另外，香港銀行的提款卡和櫃員機已經全面使用晶片技術，即使提款卡資料被盜取製作成假提款卡，亦不能於香港銀行櫃員機提款。由於部分境外地區的櫃員機仍然並未採用晶片技術，因此客戶如有需要啟動使用境外提款功能時，應設定一個適合自己的境外提款上限、功能的開始和終止日期，避免將有效期定得過長，更不應將時限設定至「永久」。



根據銀行營運守則，除非客戶作出欺詐行為或有嚴重疏忽，否則他們毋須為未經授權的交易所引致的損失負責。市民應定期查閱交易紀錄及銀行月結單，如發現可疑情況，應立即與相關銀行聯絡。



發言人指，該局一直有向市民提醒上述要注意的事項，並藉此希望市民再次留意相關的提示。是次涉及事件的機構並非金管局監管的認可機構。