中區軍用碼頭部分劃禁區　5項附屬法例刊憲

政府今日(3日)刊憲登出5項附屬法例，用以給予中區軍用碼頭適當的法律保護，以確保航行及船隻在海上的安全，當中包括將碼頭範圍的4座1層建築物列為禁區，其餘陸上範圍建議劃為「受保護地方」，水域方面亦會對船隻加以限制，立法工作完成後會將碼頭正式移交解放軍駐港部隊。有關法例將會採用先訂立後審議的程序，將於本月8日提交立法會，並視乎審議結果，將於下月29日生效。



是次修例將碼頭範圍內有4座1層建築物將列為禁區，只有獲駐軍發出個別許可證的人士方可進入，其餘陸上範圍則劃為「受保護地方」，由駐軍聘用的公司所僱用的合資格守衞人員駐守；水域方面則分別有內圍和外圍限制區域，內圍為距離碼頭100米、沿海濱長度230米，限制未經海事處處長允許的船隻進入、逗留、碇泊、繫泊或停泊，外圍則為距離碼頭200米、沿海濱長度300米的範圍，當中不包括內圍限制區域，如若無海事處處長允許，外圍限制區域只限不超過60米長的船隻經過。



5項附屬法例分別為《2019年受保護地方(修訂)令》、《2019年受保護地方(保安)(特派守衞)(修訂)令》、《2019年軍事設施禁區(修訂)令》、《2019年船舶及港口管制(修訂)規例》、《2019年商船(本地船隻)(一般)(修訂)規例》，當中前4項命令及規定由特首徵詢行政會議後訂立，最後一項則由運輸及房屋局局長訂立。



保安局表示，中區軍用碼頭屬軍事設施，用於防務目的，政府有責任為中區軍用碼頭進行本地立法工作，給予其適當的法律保護，而現時駐軍在香港的其餘18處軍事用地已受本地法例保護。