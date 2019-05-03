教唆友人轟斃澳洲同居男友　港女謀殺罪成判囚21年

在澳洲工作假期的29歲香港女子盧雨彤（Yu Tung Lo Tracey，音譯）於2016年5月24日，教唆男友人杜霍維奇（Daniel Duhovic）槍殺48歲同居男友霍根（Paul Hogan）。經過近3年的審訊後，維多利亞省最高法院周五（3日）裁定盧雨彤謀殺罪成，判監21年。



法庭文件披露，居於墨爾本的死者霍根遇害前準備與盧雨彤結婚，讓她得以在簽證到期後繼續逗留，但兩人關係混亂，且經常吵架。案發前一晚，霍根查看盧雨彤的手機時，發現她與杜霍維奇的短訊紀錄，得悉盧雨彤希望他去死後勃然大怒，出手毆打對方。



懷恨在心的盧雨彤向杜霍維奇謊稱遭霍根毆打及強姦，又指霍根企圖強姦他的幼女。在盧雨彤的教唆下，杜霍維奇翌日抵達霍根寓所外，以霰彈槍近距離擊斃在座駕中的霍根。盧雨彤其後向警方虛報被霍根強姦，但警員識破謊言，把她拘捕。



法官科格倫指盧雨彤擅於操縱他人，但考慮到她患上創傷後壓力心理障礙症，精神健康大不如前，因此酌量削減刑期。杜霍維奇早前亦罪名成立，判監15年3個月。霍根母親形容這是最好的判刑結果，並指：「我這3年努力地生活，只希望她（盧雨彤）被重判，她欺騙了很多人，亦是案件中的元兇。」