南亞賊猖狂「細路」都唔放過　紅磡街坊心驚

黃埔昨日（3日）發生街頭劫案，2名匪徒持牛肉刀斬傷事主，搶走其放有400萬港元的背囊，警方先後拘捕2名涉案的印度假難民。事件令街坊人心惶惶，擔心區內治案會日益惡化，其中街坊吳太對此感受非常深，因為其女兒曾經被南亞賊人搶劫。



她憶述，其女兒早前在紅磡家維邨，與一名友人坐在露天廣場聊天，其女兒將手機放在友人背囊內，該背囊則放在兩人腳邊，當時附近坐着很多長者。一名南亞賊人竟在眾目睽睽下，迎面走向二人，一言不發搶走該背囊後逃去。吳太激動稱：「大人都算啦，我個囡當時得11歲，小朋友嚟啫」，她及後陪同女兒去警署報案，惟涉案人士一直未落網，稱：「警方話太難認人，佢（賊人）又頭耷耷」，因此即使多目擊者都無用。



吳太續稱，近年區內愈來愈多南亞裔人士，亦不時聽聞有南亞賊人「搶嘢」，治安轉差，形容：「佢哋要錢唔要命！」雖然社會上不斷有聲音促請政府正視問題，但一直未有改善，故她惟有自保，晚上外出提高警覺，提款後會留意四周，防止有人跟蹤，亦有教導女兒外出要警惕。



此外，街坊陳小姐亦覺得區內治安轉差，擔心南亞裔人士犯案會愈加嚴重，因此出入會提高警覺，若要提款會找人陪伴，以察安全。另街坊簡女士亦有感區內南亞裔人士增多，治安轉差，因此不會帶貴重財物出街，她促請政府要正視相關問題，防止有人濫用機制以難民身份留港。