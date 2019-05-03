發射台：內地哄搶行為猖獗　民眾貪婪道德墮落

內地不時發生貨車失事翻倒意外，但民眾不理司機死活，只顧哄搶車上貨物，無法無天。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集炮轟這種民眾為了貪「着數」而趁火打劫的不良心態，甚至把法律意識、道德文明都拋棄，若內地不正視這種哄搶行為，任由社會道德墮落，民眾禮節大開倒車，情況只會變本加厲。



早前浙江一輛載有逾3噸鯽魚的貨車於高速公路爆胎翻側，鯽魚散滿一地，可幸的是司機沒有受傷，但當司機與交通警逐一拾回鯽魚時，大批自備膠袋的村民現身，執走鯽魚就轉身閃人，無視交通警察就在眼前，一副「搶咗先講」的態度，總之着數在前，文明道德和法治法規早已拋諸腦後。



哄搶行為在內地已習以為常，早前山東德州有運桃子貨車翻側，司機嚴重受傷，附近村民不顧司機安危，只專心哄搶散落一地的桃子。另有一次發生在蘭州，有運橘子的貨車失事，引來逾百人搶橘子，現場警方不斷勸阻亦無效，最終要拔槍驅散民眾。哄搶行為亦反映部分內地民眾趁火打劫、乘人之危的不良心態，見到地上有一條魚、一個水果就把法律意識、道德文明拋棄，凸顯貪婪冷漠的本性。



這種哄搶行為並非中國獨有，遠在巴基斯坦也曾發生運油車失事，民眾蜂擁地用容器搶油，結果一個火花點着油造成大火，導致逾百人死亡，這個血淋淋的例子，說明哄搶不是零風險的着數。犯罪心理學中一個名為「破窗效應」的理論，即社會如果有不好的事被放任不理，就會愈來愈多人倣效，甚至變本加厲，假如內地不正視這類哄搶行為，任由社會道德墮落，民眾禮節大開倒車，試問又如何做到真正的大國崛起呢？



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