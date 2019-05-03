曾主持同志婚禮被捕　跨性別牧師申覆核促裁定不違法

一名生為女性但性別認同為男性、尚未做變性手術的神職人員，因曾替同性伴侶主持婚禮而一度遭刑事調查，但最終無被檢控。他事後去信要求律政司確認他主持同性伴侶婚禮並無違法，但律政司一直未有應其要求作出保證或提供指引，他遂入稟高院申請司法覆核，要求法庭裁定他按教會儀式為同性伴侶主持婚禮，並無違反《婚姻條例》之規定。



這宗司法覆核之申請人為Marietta S. Balaoro牧師，答辯人為律政司司長。入稟狀指，申請人於2013年在菲律賓一間性小眾教會接受按牧成為牧師，之後來港為在港菲籍信徒服務。他在香港曾為13對同性伴侶主持結婚儀式，至2017年8月，他因涉嫌違反《婚姻條例》第33條，即「神職人員明知而故意為不合乎資格的人主持婚禮罪」而被捕，但經過3個多月調查後，當局決定不作檢控。



事後再有一對同性伴侶在去年初要求申請人為他們主持婚禮，申請人為免再惹官非，經律師去信律政司刑事檢控專員，要求對方確認他主持婚禮並無違法，以及要求專員為他進行宗教儀式作出指引。刑事檢控專員其後雖多次回覆，但都未有應申請人要求作出保證或提供指引。申請人稱因擔心會引起刑責，他與信眾在行使其宗教儀式時都感到疑慮。



申請人表示，他並非要求法庭確認他為信眾所做的結婚儀式是獲《婚姻條例》承認的有效婚姻，相反，他指主持的儀式不符合條例定義中的「基督教婚禮」，因此他並無違法，他現請求法庭頒發聲明確認此點。如法庭裁定《婚姻條例》適用於本案，申請人就會要求法庭裁定條例的限制，違反了他受《基本法》和《人權法》保護的宗教自由，以及對同性戀者構成歧視。