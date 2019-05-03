涉禁錮毆打債仔致死　3內地貴利被捕　

澳門南灣大馬路華發賓館今早(3日)揭發命案，一名內地男子疑因無力償還5萬港元高利貸，遭3名內地「大耳窿」禁錮在賓館，期間多次遭人以皮帶及拖鞋虐打，並被拍下片段發給死者家屬逼令還債。至今晨3人發現「債仔」倒斃在床上便隨即逃走，事後其中一名「大耳窿」報警指賓館發生命案，並供稱自己與兩名同黨正身處新口岸某酒店。司警在治安警協助下，到酒店拘捕3人。



司警表示，案中死者為內地人，年約40多歲。死者本周三(1日)在一間娛樂場向3名涉案男子借貸5萬港元賭博，但他將款項輸清，於是3人將死者帶走並禁錮在賓館房間，期間以毛巾堵塞死者口部，用皮帶、拖鞋等對其毆打，又拍下虐打過程再將片段傳予死者家人，逼令事主還款。



直到今早6時，3人發現死者毫無反應，立即逃離賓館，而其中一名嫌犯報警因此揭發事件。司警到場時發現死者已出現屍斑，頭部與手部有多處傷痕，死因有待法醫剖驗確定。



司警對3名涉案內地漢控以剝奪他人行動自由致死、犯罪集團、為賭博之高利貸罪，其中一人曾因涉及高利貸被驅逐出境，其後在今年3月非法入境。3人將於明早(4日)移送檢察院。