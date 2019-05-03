鄭若驊落區再遇示威　被嘲「僭建驊」

民望長期「墊司底」的律政司司長鄭若驊今日(3日)到訪九龍城區議會再遇示威，而她與丈夫潘樂陶的僭建風波再被重提，她更被嘲為「僭建驊」。鄭若驊去年初上任前被揭發名下的屯門海詩別墅4號獨立屋有僭建，其夫潘樂陶毗鄰的3號屋亦有僭建物，潘早前被裁定違反《建築物條例》罪成，被判罰款2萬港元，惟鄭卻未被檢控，被外界狠批「自己放生自己」。



十多人下午於九龍城區議會所在的九龍城政府合署外請願，其中有人展示「支持僭建，平過交租」的示威標語，並稱呼鄭若驊為「僭建驊」，不滿潘樂陶將水池改建為泳池，但最終只被輕判罰款2萬港元。此外，鄭只派職員接收請願信，被示威者形容為「縮頭烏龜」，不滿鄭面對和平示威都不敢親自接信。



另外，有九龍城區議員表示於會面前4日才接獲會面通知，而今早再獲知會面安排與其他官員到訪不同，包括議員助理不得陪同議員前往會議舉行的樓層、議員不能從九龍城政府合署正門出入等，批評鄭若驊「官威何其大、膽量何其小、器量何其窄」，認為鄭落區未有展示出與議員及市民溝通的誠意，令人憤怒，故拒絕出席是次不合理安排的會面。

