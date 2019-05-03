手機號碼被竊牽連廣　IT界籲加裝防毒軟件

惡意程式竊取電話號碼牽連甚廣。有資訊科技商會代表指，現時不論是網上銀行或支付工具，均以用戶的電話碼號作為認證，一旦被不法之徒取得，小則被作為促銷之用，大則會被盜用帳戶，甚至招致金錢損失，故呼籲市民切勿輕易授權程式索取電話號碼，並應在電話內加裝防毒軟件，讓個人資料獲得較多保障。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，Google Play本身已設有防止惡意程式攻擊的保護，減低用戶中招的機會，然而「道高一尺、魔高一丈」，不少惡意軟件仍能「逃過法眼」殖入應用程式，令市民使用多時依舊懵然不知。他又指，現時不少服務例如網上銀行或支付工具，均以電話碼號作為認證，如被有關惡意程式竊取後，可能會令自己或友人招致嚴重損失。「黑客唔止偷你錢，仲可能用你個名去呃身邊嘅朋友，咁先大鑊！」



針對電話號碼的重要性，方保僑認為，除即時通訊流動應用程式外，盡量不要授權其他應用程式索取自身的電話號碼及電話簿，改以電郵或社交網站作登記，他又提醒市民應在電話內加裝防毒軟件，讓防毒軟件在下載程式前進行「掃毒」，「你一下載已經係中咗招，之後你delete(刪除)都係無用！」不過，他指，大部分港人至今仍未習慣付款購買防毒軟件，認為隨着網上交易漸見頻繁，港人理應改變習慣。