東方日報A1：殺入黃埔斬人搶劫　議員促加強堵截

香港假難民問題日趨惡化，前日在黃埔再次發生兩名南亞裔人士持刀行劫事件，劫走四百萬港元現金，揭示假難民嚴重威脅社會治安。有關注團體形容假難民「治安大毒瘤」已蔓延至全港，促請港府修例從源頭堵截假難民，包括建議當局修例不再向聲請者發放「行街紙」，同時重開禁閉營暫羈押聲請者一定時間以待核實身份，減少假難民來港「搵食」的誘因。有立法會議員認為，設禁閉營非不可行，訂明扣押聲請者約兩至三個月屬可接受範圍。



打擊假難民大聯盟及守護黃埔安寧大聯盟昨因應黃埔花園南亞匪劫案作案召開記者會。聯盟指出，現時假難民來港後可持「行街紙」自由出入，又可有限度打工，形容是「好食好住」；又指截至去年七月的一萬二千多宗酷刑聲請個案中，八成是有關人士犯事被拘捕後才提出，反映聲請程序被濫用為逃避法律責任的渠道。



他們認為，港府要從源頭堵截假難民來港，首先應減低誘因，故敦促當局盡快修例，不再向聲請者發放「行街紙」。聯盟又指，現時法院積壓了大量聲請的司法覆核個案，影響司法工作之餘又耗用大量公帑，形容當局「將個波由行政機關射去司法機關」，認為急需要修例以堵截該漏洞。



他們同時要求當局重置禁閉營，確保假難民不會影響社會治安，又可增加阻嚇力。聯盟指出，現行法例容許扣留聲請者一段合理時間，所以當局應在處理及審核個案時，先禁閉聲請者至其身份獲核實為止，聯盟代表們曾到過往設難民營的大鴉洲視察，並向港府提交建議書，惟當局未有正面回應是否接納建議。



立法會議員梁美芬認為，重置禁閉營非全無空間，若訂明扣押聲請者約兩至三個月屬可接受範圍，「睇番政府喺立法會回應，當難民人數大減、羈押時間可以大大縮短，咁（政府）可能就會考慮吓；至於叫做禁閉營抑或收容所，都只係名稱問題。」



聯盟提到，黃埔花園原是寧靜和諧的社區，前日下午五時許的放學時段發生劫案，令區內家長非常憂慮；又認為劫案反映假難民問題非常嚴重，已蔓延至全港各區。打擊假難民大聯盟發言人、九龍城區議員林博就指，其實區內有不少少數族裔居民安分守己，惟假難民問題令街坊大為緊張，甚或「好人當賊辦」，造成歧視問題。他希望透過解決假難民問題，令區內少數族裔人士不再被誤解，又冀港府分別透過社會福利署及民政事務總署，協助他們學習中文及提供就業機會，促進社會共融，「假如南亞裔人士全部都安居樂業，咁相信佢哋就唔會誤入歧途，參與假難民集團胡作非為。」