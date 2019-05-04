探射燈：只求息事寧人　平機會捱轟

殘疾人士遇上不公的情況時有發生，平機會在2018年接獲有關僱傭範疇的殘疾歧視投訴為過去5年來最高。有社工透露有僱主以不太合理的原因勸退求職者，立法會議員直指平機會現行制度以平息糾紛為目標，批評未有盡力協助受影響僱員。



香港傷健協會就業幹事莊淑芳指，曾帶同殘疾人士應徵電話傳銷的工作，面試一直順利，惟最後僱主見求職者未能自行除下聽筒，便以他行動不便為由未獲錄用，令她大感無奈，莊認為戴聽筒並不算是工作範疇，覺得僱主要求嚴苛。根據平機會的資料，就殘疾人士有關僱傭範疇與招聘的投訴在2018年有570宗，是過去5年來最高，較2017年的260多宗多出1倍。



根據《殘疾歧視條例》，僱主若基於求職者的殘疾，在招聘過程中作出歧視或不利對待，都有可能違反法例。立法會人力事務委員會副主席何啟明形容，現時平機會對殘疾僱員的制度「惡頂」，不但難以舉證，而且平機會多鼓勵和解了事，何認為未有盡力為僱員爭取權益。他指平機會要改善態度，不能每每只望和解了事。

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