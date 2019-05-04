探射燈：支援計劃低效　中高齡搵工難

除了殘疾人士需要支援，中高齡人士同樣面臨就業困境。最近有婦人在立法會上哭訴求職困難，兩年來求職10次不果，審計報告亦揭示勞工處的支援不足，合資格參與「中高齡就業計劃」的個案與實際申請人數相差超過4倍。有關注團體批評政府未有保障年長僱員權益，應加強監察，並增設相應措施。



在勞工處有關計劃下，政府會資助僱主聘用40歲以上的求職者，但審計報告踢爆每年合資格的個案平均有2660宗，但僅得565宗申請，令人質疑成效。另外，審計報告發現，很多僱員獲聘不超過6個月以上，被批評是獲發津貼後便「用完即棄」。



香港長者權益協會總幹事李立航指，年長人士容易成為商家剝削的一群，促請政府加強監察。他指現時政府推動數碼化，勞工處求職亦在網上申請，但對年長求職者而言，這是溝通工具的錯配，變相不鼓勵他們就業，建議政府應帶頭在內部增設予年長僱員的職位。推動長者就業的社企銀杏館行政總裁麥敏媚建議，政府應增設配套，如僱主會在首1至3個月設有工作輔導，「其實長者係頭1個月至半年最難適應，因為要喺心態上重新調節。」

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