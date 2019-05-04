探射燈：勞處錯配轉介慢　殘疾求職長興嘆

殘疾僱員就業難，勞工處卻「懶懶閒」。有大學資歷的殘疾求職者，透過勞工處求職近一年仍杳無音信，最終只有自行上網求職；有弱視弱聽求職者雖獲該處安排工作，惟因工作錯配，一周後便辭職。關注團體狠批，該處機制被動，未有考慮殘疾人士的需要，促請政府帶頭聘請殘疾人士，直接提升殘疾人士就業率。



36歲的鄭建慧自小患有大腦麻痹症，需以輪椅代步，惟理工大學企業信息管理學系畢業的她，處理文書工作並無問題，本以為能憑一己之力找尋工作，但求職一年仍未成功。據政府相關統計，適齡工作的殘疾人士失業率是10.9%，較同期全港失業率高近兩倍。然而，殘疾求職者可透過該處的展能就業科登記求職，但鄭直指曾用有關服務，惟等候近1年仍未能「搵到工」，該處就業主任數個月才安排1次面試機會，「最後係自己上網睇到政府工，然後自己報。」鄭不滿該處職員不太盡責，終取消服務。



近日公布的審計報告亦指該處為殘疾求職者直接轉介就業的數字偏低，由2014年的80%下跌至2018年的約66%，在此期間有近半的登記個案未能在1年內獲聘，被評為未有盡力協助殘疾人士就業。



另外，42歲阿芳自小便患有弱視弱聽，早年曾透過該處覓得快餐店內廚房工作，但她認為該處工作錯配，難以達到工作要求，加上同事間不時的揶揄，令她甚為失落，「做得都好唔開心，做咗一星期就冇做。」阿芳現與失明的同事阿成在盲人工廠工作，二人均擔心難在公開市場找到工作。而在2013至2017年間，透過該處就業的個案留任3個月或以上的個案不足一半，有近半獲聘不足1個月便離職。



「（有就業主任）試過搵零售（畀殘疾人士），呢啲成日要企，又試過搵速遞員，根本就做唔到。」社工盧浩元直斥，該處對殘疾僱員協助十分被動，如同普通求職網站，未有考慮殘疾人士的需要。他又指該處過往曾有社工負責跟進，但現已取消，建議政府應多與社署溝通合作。爭取殘疾人士就業配額制聯席成員陳梓曦指，該處就業個案多，變相跟進成循例問候，難以深化成為僱主與求職者間的橋樑。



勞工處發言人表示，該處會主動為殘疾人士進行工作選配，當殘疾求職者獲僱主聘用後，就業顧問會有至少六個月的跟進服務，另委託非政府社福機構提供情緒輔導服務。

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