Dr.東：跑步猝死多涉心臟病　了解家族病史助預防

近年掀起「馬拉松熱」，但不時有跑手在賽事期間不幸猝死，令人關心「運動猝死」問題。心臟科醫生解釋，猝死涉及家族病史、個人身體狀況等，如有猝死家族史的人士參加馬拉松比賽，其猝死風險相對較高，建議參賽前先諮詢醫生意見。醫生又建議，市民在賽前應有充足訓練，「試跑幾次」，觀察自己跑步期間有否出現氣喘、頭暈等徵狀，若有不適，應立即求醫及進行身體檢查，以策安全。



香港心臟專科學院義務司庫、心臟科專科醫生梁達智表示，四十歲或以下青壯年人士猝死，很多是由先天性心臟病發引致，最常見的是心肌肥厚症。梁指，若家族中曾有人患上此症，則後代遺傳的機率可高達五成，他不建議患有心肌肥厚症的病人進行如馬拉松跑步等高強度運動，建議他們進行中、低強度運動，例如打乒乓球、跳社交舞或急步走等。



不過，部分市民未必清楚自己的家族病史，「運動猝死」是否防不勝防呢？梁建議市民養成定期運動的習慣，強身健體之外，更可從中觀察自己的身體狀況，分分鐘可以「救自己一命」。他透露，曾有一名沒有運動習慣、年約四十歲的男子報名欲參加十公里馬拉松賽事，事前作跑步訓練時，跑了一、兩公里，已感覺呼吸困難：「好似畀石頭壓住心口咁」，該名男子求醫後，竟發現心臟中其中一條血管有八成栓塞，需要進行俗稱「通波仔」手術，治理後幸無大礙，最後亦能順利完成賽事。



高強度的跑步運動令不少人又愛又怕，梁表示，曾有研究指，跑步過量或會增加心律不正的發病率，但沒有數據證實進行高強度運動會對心臟有害。除非是職業馬拉松賽事選手，否則普通人只需進行適度運動，即一星期進行一百五十分鐘中度運動便可。



梁又稱，要知道自己有否心臟問題，最好方法是定期進行身體檢查，心電圖檢查可以測出病人有否心肌肥厚、心律不正及心肌梗塞等問題；參加馬拉松賽事前亦應進行適當訓練，並養成良好飲食習慣，奉行三低(低脂、低糖、低鹽)及一高(高纖)的飲食法則。

