打工仔保障落後標時無影　勞工組織轟政府有心魔

香港基層打工仔工時長人工低，部分更未能享有17日公眾假期，多個勞工組織批評政府保障勞工權益落後。工聯會榮譽會長陳婉嫻今早(4日)出席電台節目時批評爭取標準工時多年，至今仍未能成事，即使政府推出在職家庭津貼，但申請手續繁複，受惠人數不多。



勞工顧問委員會成員鄧家彪就稱，在職家庭貧窮問題輕微惡化，擔心政府再無針對性措施處理，情況會進一步惡化。他表示，政府對標準工時有很大心魔，包括認為可能會不夠人手工作、威脅屆時需要輸入外勞等。他又批評政府遲遲未就取消強積金對沖安排落實措施，亦認為應該增加勞工的假期。



工黨立法會議員張超雄則指，美國在40多年前已將標準工時訂於每星期37.5小時，而香港打工仔每星期平均工時超過50小時是「離晒譜」，批評香港勞役打工仔以換取經濟增長。他建議港府應同時設標準工時及最低工資，保障勞工可以有合理工時，人工亦足以養家。



街工立法會議員梁耀忠抨擊標準工時委員會經過多輪討論，推出合約工時是「搵笨」，而今屆政府亦無意再處理，認為長工時長遠會影響勞工健康。