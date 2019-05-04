你要知：常飲冰水4大害　致肥致病男女走唔甩

夏天來臨，不少人會選擇喝冰水或凍飲消暑解渴，雖然喝的時候很舒暢，但原來對健康有很大影響。有中醫師指出，百病由脾胃衰而生，脾胃調理不好令人易患病，而多喝冷飲會加重體內寒濕，除了對脾胃傷害很大外，女性更可能引致不育。



註冊中醫師許懿清指，女士喝冰水或者凍飲，容易使子宮受寒，長期飲用可能導致宮寒症狀發生。子宮難抵寒冷侵襲，當冰冷飲料進入腸胃後，子宮會發生嚴重收縮導致痛經，或是導致月經量少、經期紊亂。有經痛女士一般經期時小腹都疼痛，多是體寒血瘀，用熱水袋熱敷可以緩解，而如果還喝冷飲則會雪上加霜。



許特別強調，懷孕婦女應完全戒絕凍飲，事關懷孕期間抵抗力以及腸胃功能減弱，如果還喝冰水的話，會造成子宮收縮，不但令母親疼痛，更可能對胎兒造成危險；而子宮收縮亦令懷孕出現更大障礙，嚴重的話甚至會導致不孕。



不過別以為男士可以置身事外，只是表現有所不同。大量冰水喝進胃裏容易引起胃黏膜血管收縮，降低胃內很多酶的活性，以及令腸胃蠕動減緩，容易造成消化不良和胃脹。嚴重的話，胃部收縮更可能導致胃黏膜血管破裂，胃黏膜蠕動停止，影響消化系統外，更容易導致胃病。



冰水對減肥人士來說也是「危險品」。由於冰水令脂肪容易在腸胃內凝固，加上冰水令腸道蠕動變慢，影響新陳代謝，最終導致體重增加。所以正在減肥人士應該「戒口」，減少喝冰水和進食生冷食物。



很多人以為溫度低的冰水很消暑，但許醫師指出，實際上喝溫水解渴消暑效果比冰水更好，因為溫水不會對腸胃產生刺激，更易被身體吸收，有助排汗散熱。如果覺得「口淡淡」想喝些有味道的飲品，許建議可以製作酸梅湯、竹蔗茅根水、青紅蘿蔔馬蹄水，或將陳皮無花果浸水，羅漢果泡茶飲用，既可達到消暑效果，又不會太乏味。



不過飲水亦有學問，千萬不要待口乾才大量「灌水」，應該分開多次小量飲水，這樣更有利於身體吸收。