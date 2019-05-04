議員憂學生誤觸國歌法　政府指10歲以下不會有刑責

立法會相關委員會目前正審議《國歌條例草案》，當中將推廣國歌納入中小學教育一環備受社會關注，其中議員許智峯今日(4日)在會議上提到有關法例是「染紅」學生、「洗腦教育」，引起議員葛珮帆發言時指對許的發言感憤怒，又指議員應是有學識之士，若非議員有心「拉布」，不應針對個別字眼提出違反常識的問題，許就此提出規程問題，認為葛猜測其他議員動機，要求她收回。



委員會主席廖長江裁決葛的言論雖一度提及許的名字，但只限於前半部分評論，不認為及後提到「拉布」時有猜測其他議員動機，許則批評廖是「保皇黨」、有政治任務。



廖認為「有政治任務」一句有冒犯性，要求許收回，引起多名民主派議員不滿，提出多個規程問題，一度引起雙方爭辯，惟許終同意收回言論而告平息。



會議內容方面，教育界議員葉建源指出，政府曾解釋將國歌納入中小學教育目的是尊重國歌，惟有關條文中並無提及「尊重」二字，反而列明「使學生學習歌唱國歌」、「教育學生國歌的歷史及精神及奏唱國歌的禮儀」等具體情況，質疑是否與政府解釋有出入。政制及內地事務局局長聶德權稱，具體條文是旨在讓學校教授與國歌相關的知識，而文中「國歌精神」包含尊重意思，認為條文雖沒直接寫出「尊重」二字，但已包含有關含意。



建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，若有學生出於心智不成熟、故意挑戰權威等，而觸犯有關法例，按目前政府解釋將交由學校處理，惟他擔心社會上是否定為學生已犯法，要求政府解釋。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光指，目前香港不會對10歲以下的學生加以刑責，而10至14歲亦可視乎學生有否意識到問題嚴重程度而推翻刑責，相信對學生已有足夠保障。



議員范國威指出，目前教育體系中有不少特殊教育和少數族裔的學生，他們或對奏唱國歌和符合肅立等禮儀有一定困難，質問政府會否為他們額外提供另一套指引，以免他們誤墮法網。聶德權指有關條文主要是要求教育局局長發出指示，強調不帶罰則。教育局副局長蔡若蓮補充指政府不會限制學校如何教授國歌，條例旨在為學生提供學習機會，讓他們學懂尊重國歌。