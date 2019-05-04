東網透視：學生製VR動畫令長者變舞王　逆轉老去人生

老化的身體無法逆轉，但只要保持一顆年輕的心，老去的人生都可以活力無限。400名學生學習立體動畫技術及虛擬實境(VR)技術新科技後，為長者用手機掃描頭像，即場製作立體動畫，一眾長者戴上VR眼鏡，看見自己重拾活力，變身舞王大跳森巴、嬉哈「紮紮跳」，紛紛大呼「好得意」。



慈善團體資訊科技體育基金獲社會福利署攜手扶弱基金資助，今年1月起舉辦名為「V嘩舞動工作坊」的STEM(科學、技術、工程及數學)課程，20所中小學學生完成3節1個半小時課堂後，到20間長者單位外展服務。秀茂坪天主教小學20名小六生是首批外展服務學生，上月便到訪秀茂坪一間護老中心。



學生陳梓謙指，起初擔心長者不願合作，曾提議改到幼稚園實習，但與長者接觸後發現他們活潑友善，亦願意接受新事物，原預計為5名長者製作動畫，但他們用VR眼鏡試看樣本動畫時皆嘖嘖稱奇，最後多達10多名長者舉手參加。



陳續指，用手機掃描頭像10多次才能準確記錄人臉的各種角度，耗逾半小時，再將資料輸入電腦程式及選擇不同舞步，約15分鐘後一個活靈活現的老友記動畫便在屏幕上誕生。同學們在活動中帶領長者模仿動畫的動作，齊跳健康舞。



68歲張伯初次接觸立體動畫及VR，笑言「好得意」。他坦言記性欠佳但願意學習新科技，「起碼唔使生銹」，又稱讚同學活潑和有活力，為院舍帶來生氣。同學吳梓浩指，STEM課程讓學生有動手機會，容易明白抽象知識，他學會VR及立體動畫原理後，計劃編排較複雜的舞步在畢業典禮中播放，帶領全校跳舞。



基金創辦人陳岡毅表示，「STEM學嘅唔係技能，而係可以對世界有咩好處」，透過面對面的活動，學生才能察覺到使用者的感受，例如當掃描器出現故障，有同學會擔心讓長者乾等，於是與他們聊天和「揼骨」，他希望將計劃擴展至特殊學校學生等受眾。