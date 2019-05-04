醫學會海外醫生方案涉法律風險　委員憂要焗揀

醫委會下周三(8日)將就豁免海外專科醫生試後實習期表決，據悉，醫委會至今接獲委員提交主要3個表決方案建議，包括較早前港府屬意的方案一、醫學會的方案五，以及醫委會業外委員、病人政策連線主席林志釉提出的方案六，惟之前被否決的其餘三個方案不再存在，加上醫委會法律顧問昨晚(3日)指出，醫學會提交的第五方案有多個潛在法律風險。有委員閱畢法律顧問意見後，擔心第五方案隨時被「DQ」(取消資格)。



消息指，醫委會委員鄧惠瓊連同業外委員、病人組織代表陳永佳提交方案一「政府方案」，即三個機構的海外專科醫生整體工作至少3年，通過執業資格試後，便可獲豁免實習，取得正式執照。



另一個由醫學會提交的第五方案，雖然已刪除「住院」字眼，要求海外醫生受聘於三個指定機構，劃一需在通過執業試後做18個月臨床工作方可免實習，但法律顧問表明，醫學會提出的第五方案有機會對醫委會根據《醫生註冊條例》10A評核海外醫生的權力有誤解，因而導致違法。而且第五方案內容中，於公立醫院工作的全職海外醫生安排，與其他機構工作的全職海外醫生安排有所不同，亦會潛在法律風險，要全部海外醫生在考取執業試後完成18個月全職臨床工作也有機會造成不公及有歧視性質。法律顧問又指，他看不到有其他理由，不接受海外醫生試前的臨床工作。



至於林志釉提出的「方案六」，法律顧問對方案意見不大，提出有部分字眼需要釐清。文件中亦沒有提及5月8日當天的投票機制，也沒有解釋較早前政府方案以外的三個方案會否一同作表決。



多名委員閱畢文件後感到憂慮，若法律顧問以「有機會違法」形容方案，第五方案隨時「凍過水」。不少委員亦對於早前被否決的方案無再重新納入討論感到驚訝：「第五個已經講到明唔鍾意，其他方案不存在，即是得返一同六揀，又令人有種大陰謀的感覺，非常兒戲！」亦有委員留意到，業外委員陳永佳雖一直公開表示支持方案一，但於5月1日與病人組織開會時，陳並沒有在會議申報將會聯同其他委員提交政府方案的建議，形容做法「可疑」。有委員擔心目前形勢，有機會「造就」政府方案通過。