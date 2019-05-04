每日一片：三輪電單車石澳阻巴士　自私司機開車勁滋油

在馬路上違泊已不當，若違泊地點會造成交通阻塞，更是令人討厭。近日一架附有側車的三輪電單車就因為在石澳巴士站對出違泊，不只阻礙巴士駛出，司機事後慢條斯理開車動作，更激起網民怒火，直言要1823投訴。



現場是石澳巴士站對出，由於該路段較為狹窄，巴士駛出時，往往要「偷位」駛至對面線。片段開始，巴士已駛出巴士站，但遭一架在路邊違泊，附有側車的淺藍色三輪電單車所阻，當時電單車司機似剛落車整理及放置好頭盔。隨後，司機滋油地返回駕駛座，又要求巴士後褪讓位，當車長幾經努力褪出一段空間時，司機卻在駕駛座不斷檢視車身，附近等候的車輛司機開始不耐煩，響按提示，直至擾攘近一分鐘，司機才成功開車離開。



網民看過片段後，都狠批電單車司機，「咁自私的電單車司機都有？？？」又指要將司機起底，「Zoom埋個近鏡，等人知道這位衰人個樣點衰。」有人指司機花了一分鐘開車，懷疑是「玩嘢」，但隨即有人補充，指這車款有時會遇上難「撻車」，不排除與此有關。另外，有眼利網民發現司機最先是拎起頭盔，但行車期間卻沒有戴上，「點解可以唔使帶頭盔？」



附有側車的三輪車類別屬電單車(連邊卡)，既不是電單車，亦非機動三輪車，根據第374F章《道路交通(安全裝備)規例》，任何人除非戴上認可防護頭盔，並繫緊頭上，否則不得駕駛電單車或作為電單車乘客，而坐在附於電單車的側車內的乘客則不用佩戴頭盔。故此片段中司機沒有戴上頭盔開車，便屬違例。