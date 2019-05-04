網民熱話：超市買香蕉「見蕉拆蕉」　網民：呢啲人勁自私！

買東西時會揀擇是人之常情，但若因此而罔顧他人利益，就有欠公德心！日前有網民在社交平台上載兩張照片及貼文，指摘有人在超級市場挑選香蕉時，將部分香蕉搣下，令現場堆滿大批「棄蕉」。



昨日(4日)網民Dawin Ma在Facebook群組「將軍澳」上載兩張照片，一張為一個身穿藍衣的婆婆站在一個裝有幾條香蕉的超市手推車面前；另一張相則是一堆香蕉，當中不少香蕉「散修修」地堆放在最下層層架上，懷疑是被人搣下後棄之。Dawin忍不住留言批評道：「做個有公德心嘅將軍澳人，由你我做起！超市買蕉有得揀係好事，但顧己及人，唔好搣到人哋啲蕉散晒，梳梳咁揻一隻咁買會好食啲？食唔到咁多就揀梳細啲嘅，影響少啲，自己買又買得開心！你話係唔係先？」



貼文得到不少網民支持：「我成日見到都係咁，啲人真係好cheap！」「非第一日的事」、「日日如是...為條香蕉開片都見過！」有人直言對此情況反感，曾當面斥責卻無用：「我鬧過幾次啦，鬧極都係咁，同職員講過，佢哋話冇計」。有網民則指超市應該施「禁制令」，「貼大字『禁止搣蕉』」、「呢樣超市真係要管理，不要被人搣散晒啲蕉」。



網民有話說：



Joe Lau：蕉類分割員



Friday Sin：見過廁紙都拆開來看一看質量，這是甚麽心態？



Fion Ip：最乞人憎呢啲人，自私自利，唔會諗人哋。



Sheren Chan：你應該同無公德心嘅人當面講。



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