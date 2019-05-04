內會商奪涂謹申主持權　泛民圍主席台場面混亂

負責審議修訂《逃犯條例》的法案委員會已舉行兩次會議，但因泛民拉布而未能選出正、副主席，因應40名建制派議員聯署要求發出指引更換主持。內務委員會今(4日)召開特別會議討論，因泛民包圍主席台，會議兩度暫停。



泛民甫開會便不停提出規程問題質疑會議的合法性，內會主席李慧琼其後稱已處理完畢規程問題，宣布進入討論議程環節，惹起泛民不滿，大批泛民議員隨即包圍主席台，李稱會議比較混亂而宣布暫停會議。會議暫停5分鐘後恢復，李稱容許議員作最後一輪規程問題，立法會秘書處法律顧問發言解答泛民對違反《議事規則》的質疑，惟之後泛民再離席包圍主席台，而令會議二度暫停。



法律顧問指出，現時有規定法案委員會由最資深成員主持首次會議，但未有規訂第一次會議後的選舉工作由何人主持，所以存在空白、空隙，而過往面對首次會議未能完成選舉主席，例如遇到打風、法定人數不足等情況，都只以慣常做法交由最資深議員召開及主持會議。



議員朱凱廸表明不認同存有真空，因為過往會議出現正、副主席空缺，即使並非首次會議都會交由最資深議員主持。議員楊岳橋則指出，《議事規則》是提供方向性，但建制派的建議則指明道姓，指明由何人主持，認為與《議事規則》的精神有所違背。李慧琼其後指早已就規程問題劃線，決定進入議程討論，再次惹起泛民不滿而包圍主席台，會議需要第二次暫停，約7分鐘後復會。



議員周浩鼎指出，兩次會議共4小時未選出主席是荒天下之大謬，歷史上未曾見過，而主持頻頻拉布導致無路可退，才會有40名議員聯署要求按《議事規則》處理，若然今日不召開特別會議討論，等同縱容泛民任意妄為。



李慧琼表示，收到40名議員聯署要求後立即了解是否符合《議事規則》，她不覺指引內容違反《議事規則》，所以決定召開特別會議討論。她指，法律顧問的文件亦確立容許內會發出指引，冀不要混淆視聽，重申召開特別會議完全合法、合乎《議事規則》及合情合理。