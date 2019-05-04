正反陣營立會外數度互罵　建制團體批涂謹申揼波鐘

負責處理《逃犯條例》修訂的立法會《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會，歷經兩次會議仍未能選出主席，引起建制派聯署去信內務委員會，要求由建制派最資深議員石禮謙取代民主派最資深議員涂謹申主持會議，內會今日(4日)召開特別會議商討。會議開始前，正反雙方團體在立法會外示威，支持一方要求盡快選出主席和審議條例，反對一方則批評建制派「欽點」議員主持會議並不妥當，雙方多次互罵，需由警方分隔阻止。



親建制團體政中香港人、珍惜群組批評涂謹申採用「揼波鐘」策略阻撓修例，強調觸發是次修例的台灣殺人案，涉嫌殺害女友的港人因案發地點不在香港，只能控以較輕的「洗黑錢」罪名，情況不理想亦不公平，死者沉寃未雪，要求法案委員會盡快選出主席和進行審議程序，務求堵塞法例上的漏洞，還受害人一個公道。他們將請願信和一個「波」交予建制派議員，希望他們能在會議上代為表達意見，並將「波」轉送給涂，寓意叫他「盡快開波」。



民主派多個政黨及團體則在俗稱「煲底」的立法會示威區直播內會會議情況，估計約200多人參與，有參與人士將建制派議員樣子的圖片貼在柱上，立法會保安人員阻止不果，一度引起混亂，民陣召集人岑子杰及後承諾會在集會結束後還原現場。集會期間雙方多次互罵，惟均被警方隔開人群阻止，未有釀成肢體衝突。