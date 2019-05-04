學生研全方位車門港鐵減上落客時間　金鐘站有望加班次

為提升學生對STEM(科學、技術、工程及數學)興趣，港鐵在本學年舉辦第2屆「STEM創未來」計劃，邀請中學生提交以「創新和可持續發展基建」為題的構思，吸引132支隊伍，共700多名學生參加。比賽今日(4日)舉行頒獎典禮，選出3隊最優秀隊伍，得獎同學將在6月獲邀到英國倫敦考察港鐵在當地的車務運作。



培僑中學團隊憑設計「新式列車-全方位車門」成最優秀隊伍之一。組員中四學生張之望表示，留意到平日繁忙時間在金鐘站，市民要等3至4班車才上到車，而平日相約同學亦不時因要等港鐵而遲到，故團隊想出將車身改成向上打開的車門，減少乘客上車時間，令班次可進一步加密。張指：「我哋考察過金鐘站繁忙時間要用38秒畀乘客上落車，經過計算新設計最盡可減到16秒，一個鐘頭可加多2班車。」



不過，要將車身全變為車門，意味要犧牲座位數量。組員莊芷宜指出，他們考慮將座位改設在車廂中間，以背對背形式每卡可設32個座位，只比現時少7個，但可大大增加企位空間。團隊在設計模型過程中，運用了AI軟件畫圖及雷射切割技巧。組員翟凱喬指，有關技巧都是他們趁課餘時間向老師請教，相信除了今次比賽亦可應用在日後的學習和生活上，又指製作模型過程毫不簡單，因切割只差分毫亦要重頭再做，團隊共做了3個模型才成功。



同樣獲獎的潔心林炳炎中學隊伍，則設計了「智關愛車廂」，透過在月台設人工智能人臉辨識鏡頭，分辨出有需要人士，並在車廂內的關愛座設提示燈提醒乘客讓座。中四生曾詠榆表示，平日乘車時見不少長者、殘疾人士都無法坐關愛座，人多時要「逼住企」十分辛苦，故有此構思。對於近年不少因關愛座引發的批鬥爭議，曾指出，設計並非強制讓座，「有冇需要讓視乎乘客自己需要，最緊要公眾多啲互相體諒」。



政務司司長張建宗在頒獎禮上致詞時表示，本屆政府着重創科發展，已投入前所未有的約1000億港元資源，冀在現時的4大支柱行業以外，開闢創科成新領域。他又讚揚參賽的學生作品水平十分高，指出青年人是香港未來發展的希望，故政府鼓勵在中小學推展科普教育，培育創科人才。