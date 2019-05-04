網民熱話：中女握吊環扶手與男伴激吻　懶理乘客側目

「和情人深深一吻來代替講話，好嗎？」早前有藝人在車廂中被偷拍親熱畫面成為公眾茶餘飯後話題焦點，原來除了的士，在鐵路車廂亦有激情一幕上演。昨日(3日)網上有片段流傳，一對中年男女在疑似港鐵車廂內忘情擁吻，無視旁人側目。有網民大讚片中男女主角恩愛，亦有人大呼「眼冤」！



網民「Calvin Ng」昨晚11時許在Facebook專頁「PLAY HARD玩硬」，上載一段長約10秒鐘的短片，可見一對中年男女在鐵路車廂內親熱，女方一手握住吊環扶手，男方則雙手環抱女方纖腰，兩人雙唇密不可分，最初由男方作主動吻向女方，後來女方反過來索吻，雙方互有攻守。當時車廂中站滿乘客，但兩人絲毫不理會旁人目光，但站在他們旁邊的一名女士目睹一切後，露出不屑表情。



片段曝光引來數百網民留言，評價兩極。網民「Alan Wong」讚該對男女「好恩愛」。亦有網民認為該對男女沒問題，除非男方另有女朋友，隨即被其他網民反駁指鐵路車廂屬公眾場所，不宜當眾親熱。網民「Jeng Nam」諷指，時值五一假期，酒店房爆滿，呼籲「將就下」。網民「Alan Toh」笑指因為女方快窒息，所以男方在拚命搶救。



網民有話說



Alan Wong：好恩愛呀！祝福他們



Terry Cheung：性急成咁呀？



Tommy Chan：有乜問題？？？除非佢有另一個女朋友啫



墮弦：問題在公眾地方這樣，吻一下或一會可以，但這樣已經過份



Jeng Nam：五一黃金週啲房爆晒…將就下



Alan Toh：女的快致(窒)息...男的拼(拚)命在搶救中.....



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